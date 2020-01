Wie verhält man sich als Lotto-​​Millionär?

Wie sage ich meiner Familie, dass ich auf einmal mehrere Millionen auf dem Konto habe? Vor der Auszahlung eines Großgewinns bietet die «Loterie Nationale» Gewinnern eine Beratung an. «Wir sagen den Menschen nicht, wie sie ihr Geld anlegen sollen», erklärt Direktor Léon Losch, «aber wir beraten die Gewinner psychologisch».

Damit man möglichst lange Freude an dem Gewinn hat, sei es besonders wichtig, anonym zu bleiben. «Deshalb veröffentlichen wir auch nicht, in welcher Annahmestelle der Gewinner gespielt hat», so Losch: «Das Land ist einfach zu klein – hier kennt jeder jeden. Da ist es eine Herausforderung, anonym zu bleiben.»

Laut einer «L'essentiel»-Umfrage würde sich die Mehrheit der Befragten (34 Prozent) mit einem Millionen-Gewinn ein schickes Auto, beziehungsweise ein tolles Haus gönnen. Unter dem Gesichtspunkt der Anonymität nicht die beste Entscheidung. Denn wie erklärt man den Kollegen, dass man plötzlich mit dem Ferrari vorfährt? Mit derlei «Problemen» kennt sich Léon Losch aus, bei der «Loterie Nationale» ist die Gewinnerberatung nämlich «Chefsache».

«Manchmal hilft eine gute Legende»

Auch für Job-Fragen hat der Fachmann Ideen und Tipps auf Lager: «Manchmal ist es besser, mit einer guten Legende und ohne viel Wind den Job an den Nagel zu hängen.» Je nach Situation könne es sogar sinnvoll sein, Auswandern in Erwägung zu ziehen.

Luxemburger Lotto-Millionäre – seit 2013 immerhin drei Stück – die eine weitergehende Beratung wünschen, vermittelt die «Loterie Nationale» den Kontakt zu Kollegen in Frankreich und Deutschland. Dort haben die Lottogesellschaften eigens dafür eingerichtete Abteilungen – damit die glücklichen Gewinner mit (oder trotz) ihrer Millionen auch glücklich bleiben.

(LH/L'essentiel)