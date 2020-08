800 Zigaretten pro Person ist EU-​​Richtlinie

Frankreichs Beschränkung der Tabakimporte auf eine Stange pro Personen sei illegal. Dies erklärte der luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna (DP) am Mittwoch. Ohne direkt auf die Frage des Europaabgeordneten Mars Di Bartolomeo (LSAP) zu antworten, erinnerte Gamegna an den Inhalt einer noch immer gültigen europäischen Richtlinie von 2008, die besagt, dass der Grenzwert nicht unter 800 Zigaretten oder vier Stangen liegen dürfe.

Im Juli verabschiedete Frankreich eine Verordnung, die die Mengen, die Einzelpersonen mitführen dürfen, weitgehend begrenzt. Das Gesetz erlaubt jetzt nur noch eine Stange, also zehn Schachteln mit je zwanzig Zigaretten. Zuvor waren es vier Stangen. Erklärtes Ziel ist die Unterstützung der Tabakhändler und die Bekämpfung des illegalen Handels, da einige von ihnen auf französischem Territorium Produkte weiterverkaufen, die zu günstigeren Preisen in Luxemburg gekauft wurden. «Zigaretten sind in Frankreich doppelt so teuer wie in Luxemburg, der Preis für Tabak in Frankreich dreimal so hoch», bemerkt Mars Di Bartolomeo.

Kurz bevor die Maßnahme in Kraft getreten ist, haben sich französische Raucher in Luxemburg in Scharen in Tabakläden eingefunden. Den Tabakverkaufsstellen in Luxemburg würden jedoch keine Anweisungen gegeben, sagt Pierre Gramegna. Sie werden zwangsläufig einen Einkommensverlust erleiden.

(jg/L'essentiel)