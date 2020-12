Großteil der Flaschen wird erfolgreich recycelt

Flaschen haben in der Regel fast immer ein zweites Leben. In Luxemburg wurden im Jahr 2019 3676 von 3808 Tonnen gesammelten PET-Plastikflaschen recycelt, wie Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) am Montag in einer parlamentarischen Antwort auf die Frage des ADR-Abgeordneten Fred Keup preisgibt. 23.677 Tonnen Glas (Flaschen, Gläser usw.) wurden wiederverwertet, das entspricht fast der Gesamtheit an gesammeltem Glas.

Da in Luxemburg die notwendige Ausrüstung fehlt, werden Flaschen im Ausland recycelt. «Die meisten Glasflaschen werden nach Deutschland versandt, während Kunststoff in Frankreich und in den Niederlanden verarbeitet wird. Das Material kommt dann in Form von Platten zur Wiederverwendung zurück», erklärte eine Sprecherin des Ministeriums auf Nachfrage von L'essentiel. Ein hundertprozentiges Recycling ist schwer umzusetzen, nicht zuletzt, weil es grenzüberschreitend erfolgt, heißt es in der parlamentarischen Antwort. «Es variiert je nach den beteiligten Unternehmen und den angewandten Methoden.» Sowohl das Herstellen als auch das Recycling von Flaschen kann einen hohen Energieverbrauch haben.

Im vergangenen Jahr wurden 35.561 Tonnen Glasflaschen verkauft. Das ist fast dreimal so viel wie die Menge an Plastikflaschen (13.719 Tonnen), so die Angaben des Ministeriums.

(jg/L'essentiel)