Dreistelliger Millionenumsatz für Deloitte

«Trotz des aktuellen Kontextes sind wir für die Zukunft vorbereitet und zuversichtlich». Mit diesen Worten stellte John Psaila, Managing Partner bei Deloitte Luxembourg am Mittwoch die Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vor. Laut Psaila habe das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen für das Geschäftsjahr mit Ende am 31. Mai 2020, einen Umsatz von 360 Millionen Euro erreicht. Das entspricht einem Plus von drei Prozent in einem Jahr.

Dies zeige ein anhaltendes «Gleichgewicht» zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen. Bei der Prüfung generierte die Entwicklung der alternativen, der Private-Equity und der Immobilien-Branchen ein Plus von acht Prozent. «Das ist das Ergebnis der Entwicklung der Industrie in Luxemburg», so Christiane Chadoeuf, die für das Audit verantwortlich war. Für ihren Kollegen Patrick Laurent im Prüfungskomitee seien gewisse Projekte aufgrund der Pandemie auf das nächste Geschäftsjahr verschoben worden, was eine «Konsolidierung» der Prüfungsergebnisse erkläre (-3,5 Prozent). Die guten Zahlen kämen jedoch unter anderem aus «nicht finanziellen öffentlichen Dienstleistungen, die ein deutliches Wachstum verzeichneten, was vorher nicht unbedingt der Fall war».

Im Steuerbereich würden die verschiedenen Wirtschaftsblöcke weltweit weiterhin im Wettbewerb stehen, wie David Bernard feststellte. Selbst auf europäischer Ebene bestehe der Kampf, um Investitionen anzuziehen. Damit Luxemburg in diesem Umfeld attraktiv bleibe, rät der Steuerexperte unter anderem «mit steuerlichen Anreizen zu innovieren».

(jw/L'essentiel)