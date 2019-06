Das Benzin wird ein gutes Stück billiger

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wer am Dienstagabend noch einen Abstecher zur Tankstelle machen wollte, sollte in Erwägung ziehen, damit noch bis Mittwoch zu warten: Die Preise für das Benzin gehen ab 0 Uhr an den Zapfsäulen des Großherzogtums spürbar zurück.

Dann kostet der Liter 95er-Benzin 1,203 Euro, die 98-Oktan-Variante 1,268 Euro – in beiden Fällen ein satter Rückgang von 4,6 Cent. Der Preis für den Diesel bliebt vorerst unverändert.

(L'essentiel)