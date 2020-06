Lehrbauernhöfe werden pauschal unterstützt

Auch wenn die Regierung in Luxemburg aufgrund der Corona-Pandemie viele Hilfspakete geschnürt hat, sind diese längst nicht überall angekommen. Und auch von Normalität kann – trotz der Lockerungen – in vielen Bereichen nicht die Rede sein. Ein solcher Fall ist der Lehrbauernhof A-Schmatten in Schüttringen. Vor der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen «hat die pädagogische Tätigkeit etwa 30 Prozent der Arbeit auf dem Hof ausgemacht», sagt Christine Hoffmann, die den Hof führt. Etwa 100 Gruppen seien im Frühjahr dann aber mit einem Mal weggebrochen.

Aus diesem Grund kündigte das Landwirtschaftsministerium am Dienstag an, dass Lehrbauernhöfe, Reiterhöfe und Verkostungsräume für Weine und Crémants für einen Pauschalzuschuss zwischen 2500 und 5000 Euro in Frage kämen. «Diese Sektoren konnten bisher noch nicht in den Genuss früherer Beihilfen kommen», sagte Minister Romain Schneider. «Dies ist eine direkte Hilfe, um die Umsatzeinbrüche von mehr als zwei Monaten auszugleichen».

Denn dass seit Mitte März mehr als 100 Klassen und Gruppen nicht kommen konnten, hätte man auf dem Lehrbauernhof in Schüttringen deutlich gespürt. «Heute haben wir mit einer Krippegruppe unsere pädagogische Tätigkeit wieder aufgenommen», sagt Christine Hoffmann, «auch wenn wir mit den Schulklassen vielleicht bis zum Beginn des neuen Schuljahres warten müssen». Obwohl doch der Frühling die ideale Zeit für kleine Kinder sei, den Bauernhof und seine Tiere zu entdecken.

(fl/L'essentiel)