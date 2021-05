Vermisster Luxemburger bleibt verschollen

Das Schicksal des Luxemburgers Nicolas Holzem wird möglicherweise nie aufgeklärt werden. Die Staatsanwaltschaft hat jedenfalls das Verfahren im Zusammenhang mit dem Verschwinden Holzems eingestellt. Das teilt die Behörde am Mittwoch in Luxemburg mit. Der luxemburgische Motorradfan hatte sich im April 2019 auf eine Motorradreise durch Lateinamerika begeben. Seit Juni 2019 fehlt jedoch von dem Luxemburger jede Spur.

Die luxemburgische Polizei sei am 30. Juli 2019 über das Verschwinden informiert worden, so die Staatsanwaltschaft weiter. Daraufhin hätten die Beamten alle notwendigen und möglichen Schritte in Luxemburg unternommen und am 2. August desselben Jahres eine Interpol-Suchmeldung herausgegeben. Die Polizei habe laut Staatsanwaltschaft während des gesamten Verfahrens in Kontakt mit der Familie gestanden. Gleichzeitig hätten die Ermittler im Rahmen des speziellen Verfahrens im Auftrag des zuständigen Ermittlungsrichters eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt.

Akte geschlossen ohne Ergebnis

Bei der Suche nach dem Verschwundenen hatte der Untersuchungsrichter aufgrund vorliegender Informationen mehrere Rechtshilfeersuchen gestellt. Zwei Anfragen gingen dabei an europäische Behörden in Deutschland und Polen, eine andere Anfrage richte der Luxemburger Richter an bolivianische Behörden. Dazu hat es verschiedene Untersuchungen und Beschlagnahmen in Luxemburg gegeben. Die Bemühungen der Behörden blieben jedoch ohne Erfolg. Auch von der Familie des Vermissten initiierte Suchaktionen brachten keine Hinweise auf dessen Verbleib.

Daraufhin übergab der Ermittlungsrichter die Akte an die Staatsanwaltschaft, die sie ohne Strafverfahren schloss. Die durchgeführten Ermittlungen hätten keine Anhaltspunkte eine Straftat erbracht, die das Verschwinden von Herrn Holzem erklären könnte, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

(L'essentiel)