Acht von zehn Schülern haben das Bac in der Tasche

«Eine gute Erfolgsquote», so schreibt es das Bildungsministerium in seiner Mitteilung vom Donnerstag. 2915 Schüler, das sind 83 Prozent der Kandidaten, haben demnach in diesem Jahr ihre Abschlussprüfungen bestanden. Eine bemerkenswerte Zahl insbesondere vor dem Hintergrund der Gesundheitskrise, die gerade die Schüler der Abschlussklassen in der finalen Phase ihrer Ausbildung doppelt geprüft hat.

Diese Zahl zeuge, «von den Anstrengungen, die die Schüler und ihre Lehrer während des Lockdowns und nach dem Neustart der Schulen am 4. Mai unternommen hätten», lobt das Ministerium in seiner Mitteilung. Das Lernen und der Unterricht auf Distanz hätten es den Kandidaten ermöglicht, sich effektiv auf die Prüfung vorzubereiten. Demgegenüber lag die Erfolgsquote im Jahr 2019 «nur» bei 78 Prozent.

Junge Frauen sind erfolgreicher

Nach Schulzweigen aufgeschlüsselt stellt sich der Erfolg noch mal etwas anders dar. So haben im «enseignement secondaire classique» im Jahr 2020 sogar 89 Prozent der Prüfungsteilnehmer bestanden, verglichen mit 84 Prozent im Jahr zuvor. Bei den Abschlussklassen des «enseignement secondaire général» konnten weniger Schüler ihren Abschluss feiern als im anderen Schulzweig, hier lag die Quote in diesem Jahr bei 77 Prozent. Auch hier stieg die Quote allerdings im Vorjahresvergleich dennoch um vier Prozent (73 Prozent) an. Die Schwankungen lägen im Rahmen dessen, was man in den letzten zehn Jahren beobachtet habe, stellt das Ministerium fest.

Im Vergleich der Geschlechter zeigt sich, dass Mädchen im Allgemeinen besser abschneiden als Jungen. 85 Prozent der jungen Frauen waren bei den Prüfungen erfolgreich, demgegenüber werden bei den jungen Männern 80 Prozent ihr Abschlusszeugnis erhalten. 166 Schüler haben die Prüfung mit der Note «ausgezeichnet» (Notendurchschnitt von 52 Punkten oder besser) bestanden. Diese verteilen sich auf 139 Schüler im Zweig «secondaire classique» und 27 Prüflinge im «secondaire général».

(ol/L'essentiel)