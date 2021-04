Lebenserwartung sinkt in Luxemburg wegen Corona

In den Ländern der Europäischen Union ist die Lebenserwartung «bei der Geburt» in den vergangenen zehn Jahren stetig gestiegen. Laut Eurostat, das sich auf die offizielle Statistik stützt, hätten die Menschen in Europa demnach seit den 1960er Jahren sogar zwei Jahre pro Jahrzehnt hinzugewonnen. In Luxemburg bewegt sich dieses Durchschnittsalter seit 2014 tendenziell zwischen 82,3 und 82,1 Jahren. Und doch ist die Lebenserwartung im Land vergangenen Jahr wieder unter 82 Jahre gefallen, auf 81,8 Jahre in 2020 – das erste Mal seit 2013.

Zwischen 2019 und 2020 hätten die Bewohner demnach sogar fast ein Jahr (0,9) an Lebenserwartung verloren. Ein Trend, der auch in einer Reihe anderer Mitgliedstaaten zu beobachten ist. Eurostat stellt in diesem Zusammenhang eine Verbindung mit der Corona-Pandemie her. Zwischen 2019 und 2020, ist demnach der größte Rückgang in Spanien zu verzeichnen, wo die Lebenserwartung bei der Geburt von 84 auf 82,4 Jahre fiel (- 1,6). Dahinter folgen Bulgarien (- 1,5), Litauen, Polen und Rumänien (jeweils - 1,4).

In Frankreich liegt die durchschnittliche Lebenserwartung im Jahr 2020 bei 82,3 Jahren (83 Jahre im Jahr 2019). In Belgien liegt sie bei 80,9 (82,1 in 2019), in Deutschland bei 81,1 (81,3), in Portugal bei 81,1 (81,9) und in Italien bei 82,4 (83,6).

(nc/L'essentiel)