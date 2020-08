Luxemburg könnte der Grippe-​​Impfstoff ausgehen

Experten räumen ein, dass das Risiko einer Koinfektion mit dem Coronavirus (Sars-Cov-2) und der saisonalen Grippe vor dem nahenden Herbst Anlass zur Sorge gibt – nicht nur in Luxemburg. Deshalb wird im Großherzogtum «eine Intensivierung der Grippeimpfung empfohlen». Dies bestätigt Dr. Trung Nguyen, Leiter der virologischen Abteilung des Nationalen Gesundheitslabors.

Zwar sei die Wirkung einer gleichzeitigen Infektion noch nicht untersucht worden, «man geht aber davon aus, dass eine doppelte Virusinfektion der Atemwege schwerwiegendere Folgen haben kann», sagt Dr. Françoise Berthet, stellvertretende medizinische und technische Direktorin im Gesundheitsministerium.

« Wir planen, in diesem Jahr 110.000 Menschen zu impfen »

Das Problem: Bestellungen von Impfstoffen gegen die saisonale Grippe, die in Luxemburg von Apothekern aufgegeben werden, reichen nach Angaben von Berthet möglicherweise nicht aus, um den erhöhten Bedarf zu decken. Das Großherzogtum hat daher einen öffentlichen Beschaffungsauftrag für weitere 30.000 Dosen gestartet. «Wir planen, in diesem Jahr 110.000 Menschen zu impfen», sagt Françoise Berthet. In den vergangenen Jahren waren es jeweils 60.000 bis 80.000 Menschen.

Aber der Wettbewerb tobt. Und angesichts von Ländern, die Hunderte Millionen Dosen der Impfstoffe bestellen, «haben Luxemburg und die Benelux-Staaten keine Priorität», betont Trung Nguyen. Dem stimmt auch Berthet zu und räumt ein: «Das Risiko einer Verknappung des Bestands kann nicht ausgeschlossen werden. Daher unsere Arbeit auf dem freien Markt».

(Nicolas Martin/ L'essentiel)