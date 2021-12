Etwa 500 Menschen bei «Marche blanche»

Während am gestrigen Samstag noch ein großes Polizeiaufgebot wegen Corona-Demonstrationen im Einsatz war, fand am Sonntag wieder eine ruhigere «Marche blanche silencieuse» statt. Auch hier wollten die Demonstranten ihr Unbehagen gegenüber der aktuellen Corona-Maßnahmen zum Ausdruck bringen. Mehrerer hundert Menschen versammelten sich gegen 14.30 Uhr auf der Höhe der Philhamonie.

Auffällig war insbesondere die Anzahl an Familien, die sich gegen die Impfung von Kindern äußern wollten. Der Demonstrationszug, der deutlich kleiner ausfiel als bei früheren Veranstaltungen, bewegte sich in Richtung des Glacis und hielt sich dabei an die von den Behörden festgelegte Demonstrationszone.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, hätten um 500 Personen an der Versammlung teilgenommen. «Die Demonstration verlief bis zu ihrer Auflösung gegen 17 Uhr friedlich und ohne Zwischenfälle», hieß es weiter.

(L'essentiel)