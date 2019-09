Die Space Agency feiert ihren ersten Geburtstag

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Wir waren in diesem ersten Jahr sehr beschäftigt», sagt Marc Serres, Direktor der Luxemburger Weltraumbehörde (LSA), die am kommenden Donnerstag ihren ersten Geburtstag feiern wird. Die Weltraumorganisation war hauptsächlich im Bildungsbereich tätig, wo sie ihre Programme zur Förderung junger Menschen in Schulen vorangetrieben hat.

In diesem Jahr beginnt auch der von der LSA mitfinanzierte Interdisciplinary Space Master an der Universität Luxemburg. Das sei eine Notwendigkeit, so Marc Serres, da der Raumfahrtsektor für viele Bürger nach wie vor abstrakt bleibe.

Erster Launch – neue Website geht online

Neben diesen Bildungsaktivitäten bleibt die Space Agency auch die erste Anlaufstelle für alle, die im Raumfahrtsektor tätig werden wollen. Die Tatsache, dass das Großherzogtum in den Bereichen Weltraumressourcen und Weltraumrecht die Führung übernommen hat, hat zur Zunahme der Kontakte und Partnerschaften der Agentur beigetragen. Um den Zugang für Interessenten zu erleichtern, wird die LSA am kommenden Donnerstag ihre neue umfassende Website online stellen.

Was die Finanzierung ihrer Aktivitäten betrifft, so ist sie dabei, ihr Fondsprojekt abzuschließen. Dazu der Geschäftsführer Serres: «Wir beginnen, das Licht am Ende des Tunnels dieses Projekts zu sehen, und ich denke, wir werden bis Ende des Jahres mehr darüber berichten können». Mit der Gründung der Agentur war auch geplant, einen Investitionsfonds anzulegen, der über ein Kapital von 100 Millionen Euro verfügen sollte. 30 bis 40 Millionen Euro davon sollen vom Luxemburger Staat kommen.

Space Agency ist ein Projekt für die Langstrecke

Für eine erste Einschätzung sei es jedoch noch zu früh, so Marc Serres: «Die von uns gestarteten Programme und Initiativen sind auf mehrere Jahre ausgelegt. Wir werden also noch etwas warten müssen».

(Maurice Magar/L'essentiel)