Luxemburg bei «Hape und die 7 Zwergstaaten»

Zwar ist Luxemburg mehr Klein- als Zwergstaat, doch mag man bei der Bezeichnung ein Auge zudrücken, wenn das Land dadurch seine eigene Sendung mit prominenter Moderation bekommt. Für «Hape und die 7 Zwergstaaten» reist Hape Kerkeling durch die kleinsten Staaten Europas und kommt nach siebenjähriger Pause wieder auf die TV-Bildschirme – und mit ihm das Großherzogtum.

«Hape wird zum kultigen Reiseführer und bereist die sieben Zwergstaaten Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und den Vatikan, um hinter deren DNA zu kommen», schreibt die Produktionsfirma am heutigen Dienstag. «Wie sind diese Staaten entstanden? Warum können sie bis heute existieren? Was ist ihr Geheimnis? Wie ticken Land und Leute? Hape beantwortet diese Fragen auf seine ganz eigene Art und Weise lustig, ehrlich und informativ», so die Idee der siebenteiligen Serie.

Die Sendung wird aktuell produziert und soll im Spätherbst auf VOX starten. Die Folge für Luxemburg ist noch nicht gedreht, wie uns die Mediengruppe RTL wissen lässt, der hohe Besuch an der Mosel steht also noch aus.

(mei/L'essentiel)