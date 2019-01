CNS rät zu Zusatz-​​Versicherung für Urlauber

Angesichts des Unfalls des jungen Jordan und der Schwierigkeiten seiner Rückführung ist es offensichtlich, dass man Vorkehrungen treffen sollte, bevor man in den Urlaub ins Ausland fährt. Die Situation ist in vielen Ländern sehr unterschiedlich. «In den EU-Ländern, sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz (EWR) ist die Verordnung 883 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit verbindlich», erklärt Abilio Fernandes vom Ministerium für soziale Sicherheit.

In diesen Ländern kann die versicherte Person ganz normal ihre europäische Krankenversicherungskarte verwenden. «Dadurch bekommt die betroffene Person Zugang zur medizinischen Versorgung und die Deckung oder zumindest die Erstattung der medizinischen Kosten vor Ort sind garantiert», sagt Caroline De Hoog, Leiterin der Presseabteilung des National Health Fund (CNS).

Zusatzversicherung ist sinnvoll

In Ländern, die durch ein bilaterales Abkommen mit Luxemburg verbunden sind, muss die versicherte Person ein auf der CNS-Website verfügbares Formular an die Sozialversicherung des Landes senden. Zu den entsprechenden Ländern gehören Bosnien und Herzegowina, Kapverden, Mazedonien, Marokko, Montenegro, Quebec, Serbien, Tunesien und die Türkei. In allen anderen Ländern müssen die Kosten vorab bezahlt werden und werden vom CNS nach den in Luxemburg geltenden Sätzen erstattet.

Die Rückführung kann nur in Ländern der EU, des EWR und der Schweiz mit einem von Fall zu Fall berechneten Satz erfolgen. Die CNS empfiehlt in jedem Fall, «eine Zusatzversicherung abzuschließen».

