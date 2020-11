Gaststätten bereiten sich auf die Schließung vor

Die Besitzer der Kneipen, Cafés und Restaurants des Großherzogtums blicken erneut einer schwierigen Zeit entgegen. Aller Voraussicht nach müssen sie ihre Betriebe in der kommenden Woche wieder schließen, um das Coronavirus einzudämmen. «Wir haben bereits damit gerechnet. Unsere Kollegen in den Nachbarländen haben schon geschlossen. Wir haben uns bisher ein wenig, wie das kleine gallische Dorf gefühlt. Aber das wird sich nun ändern», klagt Giuseppe Parrino, Besitzer des Restaurants Roma in Luxemburg-Stadt. Wie er sagt, bereitet er sich und sein Lokal bereits seit drei Wochen auf einen neuen Shutdown vor.

«Das ist natürlich ein harter Schlag für uns alle. Insbesondere, weil die meisten von und die Hygieneauflagen sehr akribisch umgesetzt haben», sagt die Inhaberin des Grand Cafés an der Place d'Armes. In der Differdinger Schräinerei, rechnet der Besitzer, Philippe Bernard, damit, dass seine Gaststätte am Mittwoch schließen muss, «sobald das Gesetz in Kraft tritt». Martine Wagner, die Leiterin des Café Vis-à-Vis, tut sich schwer, mit den neuen Restriktionen: «Die Gastronomie hat sehr viel Mühe, Fleiß und Geld investiert, um die Sicherheit der Gäste gewährleisten zu können. Das ist jetzt alles umsonst gewesen.»

Vielen Gastwirten bleibt wohl nur, einen Lieferservice und ihre Gerichte zum Abholen anzubieten. «Damit verdienen wir kein Geld. Es geht dabei darum, mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben», erklärt Giuseppe Parrino und hofft mit den deutlich niedrigeren Einnahmen wenigstens seine Miete und die übrigen Fixkosten stemmen zu können.

(Noémie Koppe/L'essentiel)