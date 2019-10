Roberto Traversini bekommt Rechnung über 35.000 Euro

Im nicht-öffentlichen Teil der Differdinger Gemeinderatssitzung wurden am Mittwoch neue Details in der Affäre um Roberto Traversini bekannt: Die Arbeiten an der Zufahrt zum «Gaardenhaischen» in der Route de Pétange sei ohne entsprechende Genehmigung des Schöffenrats durchgeführt worden.

Der Auftrag für die Bauarbeiten an private Baufirmen und Elektriker sei nur von Roberto Traversini unterzeichnet worden. In diesem Fall haben die Firmen die Summe von 127.912 Euro der Stadt in Rechnung gestellt.

In Differdingen werden die Kosten für solche Arbeiten üblicherweise zu etwa einem Drittel den Bewohnern in Rechnung gestellt. Das Rathaus hat, wie die Stadt mitteilt, daher eine Rechnung über 36.530 Euro an Traversini geschickt. Die Justiz setzt derweil ihre Untersuchungen in dem Fall fort.

(sw/L'essentiel)