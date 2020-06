«Europa ist nicht an Covid-​​19 gestorben»

Zu einer gemeinsamen Pressekonferenz am heutigen Dienstag luden die Außenminister Belgiens und Luxemburgs. Rund 30 Minuten lang beantworteten Jean Asselborn und Philippe Goffin die Fragen der Presse. Ihre Botschaft: Europa ist nicht tot – auch wenn sich die Länder gegen das Coronavirus abschotteten und zunächst ihre eigenen Interessen verfolgten.

Relativ schnell sei der Dialog aber wieder aufgenommen worden. Die Ausweitung der Telearbeit für belgische Grenzgänger sei ein gutes Beispiel dafür. Ob auch in Zukunft mehr als 24 Tage pro Jahr von zu Hause gearbeitet werden darf, wollten Goffin und Asselborn nicht beantworten – sie seien ja schließlich nicht die Finanzminister ihrer Länder. Allerdings sei «diese Arbeitsweise im Kommen», wie Asselborn einräumte. Außerdem würde sie den Verkehr auf den Straßen reduzieren – eine Tatsache die beiden Ländern zugute käme.

Urlaub in Belgien in Sichtweite?

Seit vergangenen Samstag können die Bürger Belgiens und Luxemburgs die Grenze aus familiären Gründen oder zum Einkaufen wieder in beide Richtungen überqueren. Ein Urlaub an der belgischen Küste ist jedoch noch nicht erlaubt. Dieses Verbot könnte jedoch schon am morgigen Mittwoch gekippt werden. Dann tritt in Belgien der Nationale Sicherheitsrat zusammen, der über die Elemente der dritten Lockerungsphase entscheidet, wie Goffin in Aussicht stellte.

Ob Reisen nach Belgien nun ab dem 8. oder dem 15. Juni möglich sein werden, ließ Goffin offen. Er sprach sich allerdings dafür aus, dass «Europa wieder mit einer Stimme sprechen muss». Das kontinentale Bündnis habe stark unter den Coronavirus gelitten.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)