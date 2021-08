Die ISL startet als erste Schule mit dem Unterricht

Für die Schülerinnen und Schüler der International School of Luxembourg (ISL) ist es schon beinahe Routine: Während die Schüler der öffentlichen Schulen noch bis zum 15. September ihre Ferien genießen können, startete die ISL am Mittwochmorgen ins neue Schuljahr.

Die Rentrée ist für die Jugendlichen des Abschlussjahrgangs dennoch etwas besonderes – auch wenn es dieselbe Szene ist, die sich in drei Wochen auch in anderen Schulen abspielen wird. Doch die vergangenen Jahre sind offenbar wie im Fluge vergangen. «Es ist unser letztes Jahr an der ISL», sagt der 17-jährige Christoffer, «deshalb sind wir doch sehr nostalgisch.»

Weniger nostalgisch, dafür ein wenig aufgeregt, versammeln sich die Kinder des ersten Jahrgangs in kleinen Gruppen. «Alles ist neu. Ich habe das Gefühl, dass uns alle beobachten», sagt die elfjährige Julia etwas schüchtern. Die Schülerinnen und Schüler der verbleibenden Jahrgänge werden am Freitag ins neue Schuljahr starten. Bis dahin werden alle 1350 Schüler in die ISL zurückgekehrt sein.

(sg/L'essentiel )