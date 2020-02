«Die herkömmliche Wirtschaft ist am Ende»

L'essentiel: Herr Fayot, Sie wollen die Wirtschaft unseres Landes nachhaltiger gestalten. Wie wollen Sie das erreichen?

Franz Fayot (LSAP): Der Aspekt der Nachhaltigkeit liegt mir ebenso am Herzen wie der der sozialen Gerechtigkeit. Im Bereich der Nachhaltigkeit hat die Arbeit mit dem Rifkin-Prozess bereits begonnen. Wir wollen auf diesem Weg weitergehen. Umweltschutz und soziale Gleichheit müssen in der Wirtschaft der Zukunft einen wichtigen Platz einnehmen.

Sie erben auch die umstrittenen Fälle wie Fage oder Google. Wie werden Sie diese Themen angehen?

Das Fage-Dossier ist noch nicht abgeschlossen. Viele Dinge wurden gegenüber dem ursprünglichen Projekt verbessert, insbesondere im Hinblick auf die Umweltkriterien. Google benötigt noch einen spezifischen Verbesserungsplan, bevor der Fall erneut vom Umweltministerium geprüft wird. Würden wir jetzt versuchen, ein Unternehmen wie Fage anzuziehen? Ich weiß es nicht. Die Frage muss aber gestellt werden. In Zukunft geht es darum, einen Rahmen zu schaffen, um Konzerne, die wir hierzulande haben wollen, anzulocken.

Sie gelten als Kritiker des Kapitalismus. Wie wollen Sie Ihre radikaleren Ideen innerhalb des Koalitionsprogramms durchsetzen?

Meine Kritik am Kapitalismus hat hauptsächlich mit der Nachhaltigkeit zu tun, die eindeutig in der Agenda der Regierung verankert ist. Die herkömmliche Wirtschaft, die auf kurzfristigen Profit aus ist, ohne Rücksicht auf Umweltfragen zu nehmen, ist am Ende. Unterm Strich müssen wir unser Modell ändern. Die Unternehmen sind sich dessen bewusst. Unternehmen müssen Projekte verfolgen, die die Ökologie und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter berücksichtigen. Das mag radikal erscheinen, aber diese Idee wird immer wichtiger.

Wie werden Sie weiterhin im Raumfahrtsektor arbeiten?

Es ist ein Sektor mit enormem Potenzial. Neben dem Aspekt der Weltraumressourcen, dessen Umsetzung noch in weiter Ferne liegt, gibt es weitere Aspekte, etwa die Satellitengestützte Erdbeobachtung im Bereich der Landwirtschaft. So kann man eine zielgerichtete Bewirtschaftung erreichen, was gut für die Umwelt ist. Es geht darum, den Weltraum in den Dienst der Erde zu stellen.

