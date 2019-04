Polizei-​​Teslas müssen mit Punktlandung zur Werkstatt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im März hat ein Tesla der Police Grand-Ducale für Aufsehen gesorgt. Aber nicht durch eine wilde Verfolgungsjagd, sondern durch eine Panne auf dem Seitenstreifen. Der Abgeordnete Sven Clement (Piraten) hat dies zum Anlass genommen, den Minister für innere Sicherheit Francois Bausch in einer parlamentarischen Anfrage auf den Zahn zu fühlen, was die Zuverlässigkeit der Polizei-Teslas anbelangt.

Clement fragt, ob es stimmt, dass «die Panne am 22. März nicht das erste technische Problem war, mit denen die Teslas der Polizei zu kämpfen hatten». Seit ihrer Anschaffung im April 2018 haben die Teslas insgesamt 60.000 Kilometer zurückgelegt, erklärt Minister Bausch. Während dieser Zeit und der zurückgelegten Strecke, seien die Wagen wegen kleinerer Defekte zum Garantiefall geworden: «Genau wie das auch bei anderen Fahrzeugen der Polizei der Fall ist.»

Wartung muss alle 20.000 Kilometer stattfinden

Gerade in Anbetracht der Kilometerzahl sei die Zuverlässigkeit der Teslas «vergleichbar mit allen anderen Polizeifahrzeugen, wobei eine technische Panne bei keinem ausgeschlossen werden kann». Die Panne am 22. März sei zudem nicht auf einen «technischen Defekt» zurückzuführen: «Das Fahrzeug war auf dem Weg zu einer Werkstatt der Polizei, da eine Batterie gewartet werden musste.» Die Wartung müsse alle 20.000 Kilometer stattfinden, hierfür müsse selbige bis auf ein Minimum entladen sein. Dies habe dazu geführt, dass die Batterie in den letzten drei Kilometern vor der Werkstatt komplett entladen war. Nach der Wartung würden die Autos über einen langen Zeitraum mit Niedrigspannung wieder geladen.

Damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole, habe die Police Grand-Ducale ihre Sicherheitsmaßnahmen angepasst. «Die Polizei befindet sich noch immer in einer Testphase, um zu ermitteln, ob sie die elektrischen Fahrzeuge in ihren Fuhrpark integrieren kann», schließt Bausch. Eine abschließende Bewertung könne erst am Ende des Pilotprojektes erfolgen.

Die Marke Tesla hat unlängst wieder für Negativ-Schlagzeilen gesorgt, als ein Modell S in Shanghai explodierte:

(L'essentiel)