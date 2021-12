Benzinpreis fällt am Dienstag weiter

Gute Aussichten für Autofahrer im Großherzogtum: Benzin der Sorte «Super 98» wird am Dienstag um Mitternacht erneut deutlich günstiger. Der Maximalpreis an den Säulen des Großherzogtums sinkt dann um 4,2 Cent, wie das Energieministerium am Montag mitteilt. Der Liter des auch als E5 bezeichneten Kraftstoffes darf dann höchstens 1,443 Euro kosten.

Beim Diesel und dem «Super 95»-Benzin wurde am Montag keine Veränderung angekündigt. Beide Kraftstoffe waren zuletzt in der vergangenen Woche deutlich im Preis gefallen. Auch für Heizöl wurde in dieser Woche bislang keine Preisänderung angekündigt.

(L'essentiel)