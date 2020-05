Ab Montag wird es in Luxemburg richtig kühl

Seit Wochen galten bei schönstem Frühlings-Wetter und milden Temperaturen die Ausgangsbeschränkungen. Jetzt, mit den Lockerungen, wird das Wetter laut MeteoLux wieder schlechter. Der Grillabend am Montag mit Freunden dürfte jedenfalls ins Wasser fallen.

Ab Freitagnachmittag schon ziehen langsam Wolken auf, aber die Temperaturen bleiben mit 22 bis 24 Grad Celsius noch sehr mild. Ab Samstagmorgen ist dann mit vereinzelten Schauern zu rechnen, am Nachmittag sind auch Gewitter möglich. Am Sonntagmorgen ist die Regenwahrscheinlichkeit gering, erst am Nachmittag wechseln sich laut MeteoLux Gewitter, Regen und Sonne ab. Die Temperaturen bleiben das ganze Wochenende über stabil – von 11 bis 13 Grad am Morgen und von 19 bis 21 Grad am Nachmittag.

Ab Montag wird es im Großherzogtum kälter. Die Wolkendecke hält sich den ganzen Tag, mit einigen wenigen Schauern am Vormittag. Begleitet von Böen von 55 bis 65 Stundenkilometer fallen die Temperaturen auf 3 bis 5 Grad am Morgen und 10 bis 12 Grad am Nachmittag. Am Dienstag wird es mit 2 bis 4 Grad am Morgen und 11 bis 13 Grad am Nachmittag noch ein wenig kühler. Erst am Mittwoch wird es wieder milder mit Temperaturen von 4 bis 6 Grad am Morgen und von 15 bis 17 Grad am Nachmittag.

(sw/L'essentiel)