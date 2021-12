Benzinpreis klettert vor dem Jahresende noch einmal

Fahrer, die Super 95 tanken, müssen kurz vor dem Jahresende an der Zapfsäule noch einmal tiefer in die Tasche greifen. Am Dienstag kostet der Liter 95er 2,8 Cent mehr als bisher. Der Literpreis steigt somit auf 1,442 Euro.

Nach mehreren Preissenkungen zwischen November und Dezember stiegen die Benzinpreise ab Mitte Dezember wieder an.

(L'essentiel)