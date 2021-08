Wie geht es nach der Rentrée weiter?

Das Ministerium hat zwei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahrs einen speziellen Gesundheitsplan für Luxemburgs Schulen erstellt. Bildungsminister Claude Meisch will am Montagnachmittag den Plan zunächst Gewerkschaftsvertretern präsentieren. Letztere erwarten «echte Maßnahmen auf lange Sicht», erklärt SEW-Präsident Patrick Arendt gegenüber L'essentiel.

Auch Patrick Remakel, Präsident des CNE/CGFP, ist der Ansicht, dass «die Sicherheit aller und die Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Präsenzveranstaltungen» Vorrang haben müssten. Arendt hofft auf «einen Plan, insbesondere für die Grundschulen. Dies ist ein Sonderfall, da Kinder keinen Anspruch auf eine Impfung haben.» Demgegenüber steht, dass 87 Prozent der Lehrer und die Hälfte der Schüler über 12 Jahren vollständig geimpft sind, wie Bildungsminister Meisch am Freitag über Twitter verkündete. «Diese Quote ist hoch, sie zeigt die Verantwortung des Personals», sagte Gewerkschafter Remakel.

Lüfter für die Klassenzimmer

Konkret fordert er den Einbau von Luftfiltern zur Belüftung der Klassenzimmer, da es nicht möglich sein werde die Fenster zu öffnen, wenn die Temperaturen fallen. «Dies würde zwar Kosten verursachen, aber diese Ausrüstung wäre auch nach der Krise, bei Winterepidemien, noch nützlich», fügte Arendt hinzu. Beide Gewerkschafter kritisieren jedoch, dass die Regierung die Gewerkschaften nicht vorab konsultiert habe, sondern lediglich über die getroffenen Entscheidungen informiere. Daran habe sich seit Beginn der Krise nichts geändert, bedauert der SNE-Vorsitzende Arendt.

Die CGFP fordert die Anwendung des CovidChecks (Geimpft, Genesen, Getestet) in der Sekundarstufe. Wer nicht geimpft ist, müsse in der Schule drei Corona-Schnelltests pro Woche absolvieren, so die Gewerkschaftsforderung. Alternativ könnten die Betroffenen einen PCR-Test außerhalb der Schule durchführen lassen. Dieser solle dann nach Ansicht der Gewerkschaft für 72 Stunden gelten.

(jg/L'essentiel)