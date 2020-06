Handel startet in unsicheren Schlussverkauf

In Luxemburg startet am heutigen Donnerstag der Sommerschlussverkauf. Aufgrund der Corona-Krise dürften sich nicht alle Kunden beim Gedanken an eine ausgedehnte Shoppingtour wohlfühlen. So auch Elisa und Amy, beide 25, die am Mittwoch durch die Grand-Rue in der Hauptstadt schlenderten. «Sollte es einen Sommerschlussverkauf geben, wenn man noch nicht richtig Urlaub machen kann?», sagt Amy.

Für die Ladenbesitzer stellt sich eine andere Frage: Kommen genug Kunden? «Da Luxemburg eines der ersten Länder ist, das die Verkaufssaison startet, stehen die Chancen gut, dass die Leute kommen werden. Im Moment ist es aber noch sehr ruhig», sagt eine Verkäuferin einer Boutique. Sie beunruhigt aber nicht nur die gegenwärtige, sondern auch die künftige Situation, da viele Menschen während der Krise hohe finanzielle Einbußen hatten und die Kaufkraft zurückging.

«Wir drei Monate lang nichts verkauft, und jetzt zu reduzierten Preisen», sagte der Angestellte eines Schuhgeschäfts und ergänzt: «Ich glaube nicht, dass wir viel Kundschaft haben werden. Abgesehen von dem Virus zieht es die Leute bei dem Wetter nicht unbedingt in die Stadt.» Die Ungewissheit über die Sommerreisen macht sich auch im Handel bemerkbar. «Wir verkaufen definitiv weniger. Die Leute, die kommen hoffen, in Urlaub fahren zu können oder haben zu Hause einen Pool», bemerkt der Leiter eines Sportgeschäfts.

(Ana Martins/L'essentiel)