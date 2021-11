In 20 Tagen per Dreirad zur Weltklimakonferenz

«Wir hatten Wind, Regen, ein bisschen Sonne und zwei, drei kleinere Dreirad-Unfälle, aber wir sind gut in Glasgow angekommen», freut sich Alessandra Barale. Die 24-Jährige hat gerade ihren Abschluss in Crossmedia Kommunikationsdesign gemacht und ist mit ihrem Mitstreiter Max, der Film studiert, zwanzig Tage lang nach Glasgow geradelt. Die Earthbeat-Tour zur Weltklimakonferenz COP26 wird von der Asbl «Youth4planet Luxembourg» organisiert.

In Luxemburg gestartet, ging es mit insgesamt drei großen Dreirädern, auf denen sich die Mitglieder der Organisation abgewechselt haben, über die Niederlande, Belgien, Frankreich und Großbritannien bis nach Schottland. Ziel sei gewesen, «die Ideen der Öffentlichkeit zum Thema Klima zu sammeln und sie den Entscheidungsträgern in Glasgow zu vermitteln. Wir haben unglaublich viele Menschen getroffen», sagt Max. «Unsere CreatiVelo's, die mit Solarenergie betrieben werden, Bilder aufnehmen und übertragen können, erfordern etwas Übung. Wir mussten feststellen, dass sie nicht gerade geländegängig sind», sagt Paul Thiltges, Mitbegründer des Vereins. Streckenweise haben Schüler des Lycée Technique d'Ettelbruck und Schüler des Lycée Robert Schuman den Konvoi unterstützt.

Alessandra und Max nehmen auch an den Demonstrationen am Rande der COP26 teil: «Die Energie, die von ihnen ausgeht, ist beeindruckend. Das Thema ist sehr ernst, aber es macht auch viel Freude», erzählt Max. «Am Freitag werden wir einen Film aus dem IMAX in Glasgow streamen.» Welche Hoffnungen sie in die COP26 setzen? «Ich habe einen Film über die Klimakonferenz 1992 gesehen und bin schockiert, dass wir immer noch über dieselben Themen sprechen. Es ist an der Zeit zu handeln, sonst leidet der Planet», sagt Alessandra.

(Séverine Goffin./L'essentiel)