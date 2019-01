Todesfahrer droht lebenslange Haftstrafe

Der 47-jährige Mann, der am Mittwochnachmittag in der Rue Grand-Duchesse Charlotte in Wiltz fünf Menschen angefahren und seinen zweijährigen Sohn dabei tödlich verletzt hat, wurde am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter in Diekirch vorgeführt. Dieser entschied den Mann in Untersuchungshaft aufzunehmen und leitete eine gerichtliche Untersuchung ein. Das gab die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekannt.

Wird der Angeklagte des Mordes oder Totschlags für schuldig bekannt, droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wie die Staatsanwaltschaft weiterhin mitteilt war der Angeklagte den Justizbehörden wegen Gewalttaten oder Drohungen gegen Personen bislang nicht bekannt.

Die 42-jährige Ex-Frau des Angeklagten, sowie eine 24-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann befinden sich derzeit noch im Krankenhaus. Ihr Zustand sei laut Staatsanwaltschaft jedoch stabil. Das zehn Monate alte Mädchen, konnte das Krankenhaus bereits verlassen.

