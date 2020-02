Klimakredit überzeugt die Bürger nicht

Seit der Abstimmung im Abgeordnetenhaus über das Paket «banque climatique et logement durable» im Dezember 2016 sind in der zentralen Anlaufstelle für Wohnbauförderungen 20 Anträge auf einen zinsfreien Klimakredit eingegangen. Zwölf werden derzeit noch geprüft. Das teilten Wohnungs- und Umweltminister Henri Kox (Déi Gréng) und Carole Dieschbourg (Déi Gréng) am Dienstag als Antwort auf eine parlamentarische Anfrage mit. Das zinslose Darlehen ist für Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen gedacht. Bisher, so die Minister weiter, konnten zwei Haushalte von der Zahlung profitieren.

Für das zinsverbilligte Klimadarlehen, bei dem der Staat einen Zuschuss von 1,5 Prozent auf den Zinssatz der Bank gewährt, gab es zwischen Januar 2017 und Januar 2020 insgesamt 133 Anträge. Derzeit werden 102 Anträge geprüft, 24 wurden bewilligt. Die vom Staat bis Ende Dezember 2019 ausgezahlte Summe beläuft sich auf 40.000 Euro.

Maßnahmen werden verlängert

Sieben Anträge auf ein zinsloses und zwei Anträge auf ein zinsgünstiges Darlehen wurden seit 2017 abgelehnt. Diese Ablehnungen sind vor allem darauf zurückzuführen, dass Dokumente fehlten, so die Minister. Das zinslose Darlehen unterliegt strengeren Bedingungen. Hier erfüllten in mehreren Fällen die Gebäude nicht die Kriterien.

Nach Ansicht der Minister ist es zu früh, um eine Bewertung dieser seit drei Jahren geltenden Maßnahme vorzunehmen. Die Regierung sei jedoch entschlossen, Haushalte bei der Durchführung energetischer Sanierungen weiter zu unterstützen. Die verschiedenen Maßnahmen in diesem Bereich, darunter der Klimakredit, werden daher über das Jahr 2020 hinaus verlängert und auf ihre Attraktivität hin überprüft.

(mau/L'essentiel)