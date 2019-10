Gesunder Ernährung fehlt der Coolness-​​Faktor

In Luxemburg sind fünf Prozent der Schüler fettleibig und fast acht Prozent übergewichtig. Zu diesem Ergebnis kommt das Médecine Scolaire für die Sekundarstufe 2018. Um die Zahlen zu reduzieren, nahmen Lehrer und Mitarbeiter am Tag «Gesond iessen Méi bewegen» teil (gesunde Ernährung, mehr Bewegung).

«24 Prozent der 2018 befragten Gymnasiasten gaben an, nur zwei- bis viermal pro Woche Obst zu essen, dafür aber mindestens eine Limo pro Tag zu trinken», sagt Andreas Heinz, Professor an der Universität Luxemburg. «Das sind rückläufige Trends, aber sie bleiben problematisch.» Zu wenig Obst und Gemüse, zu viel Zucker – was auf dem Speiseplan der Jugendlichen steht, hängt auch von ihrer soziale Herkunft ab. Je niedriger das Einkommen und das Bildungsniveau der Eltern, desto höher ist ihr Risiko, übergewichtig zu werden. Auch das Geschlecht spielt eine Rolle. Jungs haben oft schlechtere Essgewohnheiten als Mädchen, die sich in der Pubertät vermehrt mit ihrem Körpergewicht beschäftigen.

«Für Teenager ist gesunde Ernährung uncool»

«Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren kümmern sich um ihr Image», weiß Leandro, der als Erzieher in Jugendzentren arbeitet, «darum wählen sie Chips und Limo, weil sie denken, dass es cool ist. Unsere Aufgabe ist, ihnen klar zu machen, dass gesunde Ernährung einfach unerlässlich ist, denn sonst werden sie nicht nur dick, sondern auch krank.» Für Sportlehrerin Clara steht die Bewegung im Fokus: «In der Grundschule bewegen sich die Schüler noch viel. Danach wird das bei ihrem vollen Stundenplan immer schwieriger.»

Am Dienstag wurden zunächst die Lehrer fit für das Thema gemacht. Denn nur so können sie auch die Jugendlichen motivieren, ihre Gewohnheiten zu ändern.

(Ana Martins/L'essentiel)