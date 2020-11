Der Handel profitiert von der Lage im Ausland

«Wir haben natürlich Mitleid mit unseren Kollegen in den Friseursalons in Frankreich. Da sie zurzeit nicht arbeiten dürfen, kommen viele Grenzgänger nun zu uns», sagt ein Friseur, der einen Salon in Rodingen nahe der belgischen und französischen Grenze betreibt. «Wir arbeiten so lange, wie wir können, weil wir nicht wissen, was der morgige Tag bringt» ergänzt er.

Da der Handel und die Dienstleister des Großherzogtums im Vergleich zu ihren Nachbarn aus Belgien und Frankreich weiterhin ihren Geschäften nachgehen können, wundert es nicht, dass die Einkaufsstraßen in Luxemburg-Stadt am vergangenen Samstag gut besucht waren. Sorgen plagen die Händler hierzulande dennoch.

« Einige von uns würden das nicht überleben »

Bei Yves Rocher in Bartringen, hat am vergangenen Wochenende bereits das Weihnachtsgeschäft begonnen. «Momentan läuft der Verkauf ausgesprochen gut. Wir dürfen weiter öffnen, haben aber Angst, dass sich die Situation schnell ändern kann. Viele Leute kaufen schon jetzt Weihnachtsgeschenke, weil sie nicht wissen, wie der Dezember wird», sagt die Inhaberin eines Spielwarenladens. Die Saturn-Filiale hat deutlich mehr Gutscheine an Kunden aus dem Ausland verkauft.

Für die Geschäfte sind die anstehenden Festtage in diesem Jahr noch wichtiger als sonst, da sie noch einen größeren Teil des Jahresumsatzes ausmachen. «Wenn neue Maßnahmen ergriffen werden, überleben das einige von uns nicht. Die Händler haben Angst», sagt Tom Baumert von der Handelskammer.

Er denkt nicht, dass ein großer Betrieb, wie am vergangenen Samstag, ein Problem für die allgemeine Gesundheit darstellt: «Die große Mehrheit der Kunden respektiert die Maskenpflicht und die Regeln in den Geschäften.»

(Séverine Goffin/Nicolas Martin/L'essentiel)