«20-​​mal schlimmer als in Luxemburg»

Die Straßen Italiens haben sich in «Niemandsland» verwandelt, seit die Behörden die gesamte Bevölkerung unter Quarantäne gestellt haben, um zu verhindern, dass sich das Coronavirus immer weiter ausbreitet.

Inmitten dieser Realität lebt der gebürtige Luxemburger Kevin Lopes. Der ehemalige Präsident der Conférence nationale des élèves du Luxembourg (CNEL) studiert derzeit in Rom. Inzwischen ist er bei Freunden in der Toskana untergekommen. «Ich hielt es für eine schlechte Idee, in der Hauptstadt zu bleiben. Also bin ich in den Zug gestiegen, bevor das Reiseverbote kam», erzählt er L'essentiel.

Seitdem hat sich sein Leben und das seiner Freunde verändert: «Wir bleiben zu Hause und lesen. Ich habe ewig kein Fernsehen mehr gesehen. Es gibt ja keinen Sport mehr, keine Spielshows, es geht ja nur noch um das Coronavirus.»

«Wir werden nicht verhungern»

«Das Leben geht weiter. Wir verhungern nicht. Wir halten durch. Die Restaurants liefern noch und wir können auch rausgehen, um Essen zu kaufen, zur Arbeit zu gehen, zum Arzt oder auch mal mit dem Hund». Für Außenstehende ist es schwierig, einen Einblick in das aktuelle Leben in Italien zu bekommen. Denn das öffentliche Leben existiert so gut wie nicht mehr.

Kürzlich kursierten Videos, in denen man sah, wie sich die Italiener singend Mut machten. Es ist «eine Welle der Solidarität», beschreibt Kevin das Gefühl vor Ort. Er verfolgt die Entwicklungen in Luxemburg genauestens. »In Italien ist es derzeit zwanzigmal schlimmer.»

«Ich habe aufgehört, die Anzahl der Quarantäne-Tage zu zählen». Er ist nicht der einzige Luxemburger, der im Ausland gestrandet ist. »Viele fragen sich, wie sie zurückkommen. Ich persönlich arbeite, wie meine Familie auch, im medizinischen Bereich. Ich sage mir, dass ich hier vorerst sicherer bin. Meine Familie und ich halten aber engen Kontakt.»

Eine Unsicherheit, die von der gesamten italienischen Bevölkerung geteilt wird: Niemand weiß, wie lange der Ausnahmezustand dauern wird. Das könnte auch Luxemburg bevorstehen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)