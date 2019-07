Neue Ideen sollen Geschäfte vor Ort stärken

In der vergangenen Woche haben die Minister vier große sektorale Masterpläne bestätigt, die das Luxemburg der Zukunft prägen sollen. Darunter auch den Plan «Wirtschaftszonen», in dem prioritäre Standorte festgelegt werden sollen, an denen in Zukunft die Bereiche Industrie, Handwerk und Handel angesiedelt werden sollen.

In dieser Woche warten die Abgeordneten nun auf Reaktionen auf die Lösungsansätze, die zur Stärkung der lokalen Geschäfte in der Innenstadt luxemburgischer Gemeinden umgesetzt werden können.

Neue Wege finden für lokale Wirtschaft

Neben den verschiedenen Initiativen des Wirtschaftsministeriums, die in Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Handelsverband (Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC)) entstanden sind, wie dem Handelsregister dem dem «Pakt PRO Commerce», erwartet Dan Biancalana (LSAP) weitere Maßnahmen.

Insbesondere hofft er, dass der Minister für den Mittelstand, Lex Delles (DP), neue Wege finden wird um eine professionelle kommerzielle Entwicklung innerhalb der Gemeinden, aber auch eine nachhaltige Förderung des lokalen Wirtschaftsgefüges im Ausland zu unterstützen. Hierbei könnte auch das «Nation Branding» Thema werden.

(Patrick Théry/L'essentiel)