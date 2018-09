A1 ist am Samstag und Sonntag gesperrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Achtung Autofahrer! In der Nacht von Samstag, 22. September, auf Sonntag, 23. September, wird auf der A1 gebaut. Hochspannungskabel sollen entfernt und Messgeräte erneuert werden. Deswegen ist die Autobahn zwischen dem Kreuz Potaschberg und dem Kreuz Mertert in beide Richtungen für rund zehn Kilometer gesperrt. Die Arbeiten sollen von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens dauern.

Folgende Bereiche sind von den Bauarbeiten betroffen:

Die A1 zwischen dem Kreuz Potaschberg und Kreuz Mertert in beide Richtungen, die Auffahrt zum Kreuz Potaschberg in Richtung Trier, die Autobahnauffahrt Mertert in Richtung Kreuz Gasperich. Von Kreuz Gasperich aus Richtung Trier wird der Verkehr über die N1 zum Kreuz Mertert und dann wieder auf die A1 umgeleitet.

Da die Vorarbeiten für die Sperrung der Autobahn einige Stunden im Voraus durchgeführt werden, ist mit Verkehrsstörungen ab 20 Uhr abends zu rechnen.

(L'essentiel)