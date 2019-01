MeteoLux warnt vor weiteren Schneefällen

Luxemburg liegt unter einer dicken Schneeschicht. Wenn das Sturmtief Gabriel von Osten Richtung Deutschland zieht, wird es für das Großherzogtum erstmal so weitergehen. MeteoLux hat im Zuge dessen eine neue Schneewarnung für das ganze Land herausgegeben, von Mittwochabend, 22 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 7 Uhr. Die Prognosen weisen darauf hin, dass mit leichten Schneefällen zu rechnen ist, die lokal zwischen 2 bis 5 Zentimetern Schneedecke verursachen können.

Am Donnerstagmorgen werden die Schneeschauer nach Deutschland weiterziehen, während sich der eisige Nebel am späten Morgen langsam auflöst. Aber der Schnee soll bereits am Donnerstagabend in größerem Umfang zurückkehren. Die Wetterstation am Findel gab von Donnerstagabend, 19 Uhr, bis Freitag, 1 Uhr, eine Warnmeldung heraus. Die Schneedecke könnte diesmal eine Höhe von 5 bis 8 Zentimeter erreichen.

(pp/L'essentiel)