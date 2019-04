Ein neuer Klimamarsch in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mehrere tausend Menschen demonstrierten am 15. März in den Straßen von Luxemburg-Stadt, um auf die globale Erwärmung aufmerksam zu machen. Die jungen Menschen im Land wollen am 24. Mai ein weiteres mal für das Klima auf die Straße gehen.

Die Veranstaltung mit dem Titel «Global Strike for Future 2» soll gegen 10 Uhr beginnen, wie es im Facebook-Event heißt. Im Moment sind «nur» etwa hundert Menschen daran interessiert. Das Interesse dürfte noch zunehmen.

Laut der Schülerbewegung Youth for Climate waren am 15. März 15.000 Menschen auf der Straße, die Police Grand-Ducale sprach von 7500 Demonstranten. Beim Verlassen des Glacis sangen die Teilnehmer unter anderem: «Wir wollen uns ändern! Wir wollen uns verändern» oder «Wir sind heißer, heißer, heißer, heißer als das Klima» im Zentrum der Hauptstadt.

(th/L'essentiel)