Der Großherzog ist nicht so reich, wie alle sagen

Am vergangen Samstag veröffentlichte der Business Insider ein Ranking. Darin wurde der Großherzog von Luxemburg zu den reichsten Monarchen der Welt gezählt. Sein Privatvermögen wurde in dem Bericht auf 3, 55 Milliarden Euro geschätzt. Nach dem Fürsten von Lichtenstein sei Henri der zweitreichste Souverän in Europa. Diese Rangliste wurde am Wochenende von vielen Medien in Luxemburg und in Belgien aufgegriffen.

Der großherzogliche Hof reagierte am Donnerstag schließlich mit einer Klarstellung zum «vermuteten Vermögen» des Staatsoberhauptes. Die veröffentliche Summe, so der Hof, sei «reine Fantasie». Das besagte Vermögen belaufe sich tatsächlich nur auf einen winzigen Prozentsatz der kürzlich veröffentlichten Zahlen, hieß es vom Hof. Wie hoch das Vermögen des Großherzogs nun tatsächlich ist, das veröffentlicht der Cour Grand-Ducale jedoch nicht.

Les chiffres annoncés depuis des années dans certaines publications relatives à la fortune de la Cour Grand-Ducale, relèvent de la pure fantaisie. Ladite fortune ne s’élève en réalité, qu’à un infime pourcentage des chiffres récemment colportés. — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) July 25, 2019

(jw/L'essentiel)