CovidCheck verunsichert Chefs und Arbeitnehmer

Die mögliche Einführung des CovidCheck in den Unternehmen des Großherzogtums sorgt weiterhin für viel Diskussionsstoff. Das heißt konkret, dass die Arbeitnehmer entweder gegen das Corona-Virus geimpft sein müssen, bereits eine Sars-CoV-2-Erkrankung durchgemacht haben müssen oder einen Negativtest vorlegen müssen.

«So etwas habe ich noch nicht erlebt. Wir werden mit Anfragen von Arbeitnehmern überhäuft. Die Regierung hat bis heute keine klare Linie zu dem Thema gefunden. Es ist chaotisch», sagte Patrick Dury, Präsident der Gewerkschaft LCGB, nach einer Sitzung mit etwa hundert Delegierten am Dienstag. «In jedem großen Unternehmen wird darüber diskutiert, überall gibt es Probleme. Unternehmen mit 1000 bis 1500 Mitarbeitern wissen nicht, wie sie dem Personal Tests anbieten können und wer sie bezahlt.»

Unsicherheit bleibt

Nach dem neuen Covid-Gesetz «kann jeder Leiter eines Unternehmens oder einer Verwaltung beschließen, sein Unternehmen oder seine Verwaltung ganz oder teilweise dem CovidCheck-System zu unterstellen». «Einige Unternehmen nehmen es an, denken darüber nach, aber viele haben bereits aufgegeben, weil sie nicht in der Lage sind, es zu organisieren oder wegen der Rechtsunsicherheit», so Jean-Luc De Matteis vom OGBL. «Im Baugewerbe, wo 2000 Stellen nicht besetzt sind, kann man es sich nicht leisten, auf Mitarbeiter zu verzichten.»

Jean Paul Olinger, Präsident des luxemburgischen Unternehmensverbands (UEL), betonte, dass der 1. November kein Stichtag sei und erinnerte daran, dass «die Regelung je nach den Diskussionen früher oder später eingeführt werden könnte». Er sei nicht der Ansicht, dass Unternehmen «im Stich gelassen» werden und lobte die Flexibilität, denn «alle Unternehmen sind unterschiedlich».

(nm/L'essentiel)