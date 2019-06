Nächste Gewitterfront zieht über Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

In ganz Luxemburg drohen am Mittwochabend wieder Unwetter. Für die Zeit zwischen 21 Uhr und 23.30 Uhr hat der staatliche Wetterdienst Météolux für das gesamte Land die gelbe Warnstufe ausgerufen.

So wird das Wetter!







Wie die Wetterexperten vom Findel mitteilen, nimmt die Bewölkung im Laufe des Tages zu. Am frühen Abend sind erste Regenfälle zu erwarten. Am späteren Abend erreichen die ersten Gewitterzellen das Land. Sie bringen Hagel und stürmische Winde mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern mit. In der zweiten Nachthälfte beruhigt sich die Wetterlage.

Der Donnerstag startet mit dichter Bewölkung, die im Tagesverlauf abnimmt. Es bleibt bei Temperaturen von bis zu 18 Grad trocken. Zum Wochenende hin wird das Wetter wieder sommerlicher.

(sw/L'essentiel)