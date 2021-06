Ist Luxemburgs «Corona-​​Abi» weniger wert?

Keine Freunde in Sicht, dafür Stunden vor dem Computer. Ein ständiger Wechsel von Distanz- zu Präsenzunterricht und wieder zurück. Ein Lernpensum mit Lücken – und dann auch noch Prüfungen mit Masken und der Angst, dass der Corona-Test doch positiv ist. «Wir wissen nicht, was die Arbeitgeber in fünf Jahren von unserem Abschluss halten, oder ob er einfacher war als in anderen Jahren. Eines ist sicher, es war ein stressiges Jahr.» Während in dieser Woche die Ergebnisse der Abiturprüfungen eintreffen, hofft Julie vom Lycée Fieldgen, dass ihr «Corona-Abi» nicht weniger wert ist, als die Abschlüsse in den Jahren davor.

Die Quote der Schüler, die die Prüfung bestanden haben, stieg von 78 Prozent im Jahr 2019 auf 83 Prozent im Jahr 2020. «Weil wir in unserer Klasse einige Infektionen hatten, musste ich drei oder vier Wochen zu Hause bleiben. Und zu Hause ist der Unterricht einfach nicht so effektiv. Außerdem wurde in der Prüfung weniger Stoff abgefragt», erzählt Luca vom Sportlycée und ergänzt: «Dafür haben wir viele andere Dinge gelernt, die nicht auf dem Lehrplan stehen. Wir mussten beispielsweise viel eigenständiger sein, als die Klassen in den Jahren davor.»

«Das eine gleicht das andere aus», sagt Frank Eyschen, Schulleiter des Lycée de Garçons de Luxembourg. «In diesem Jahr gab es nur geringe Anpassungen. Die Prüfung war absolut gleichwertig», ergänzt der Schulleiter, der nicht von einem «Corona-Abi» sprechen will, das weniger wert ist. Jules Barthel von der Lehrergewerkschaft SEW/OGBL stimmte dem zu. «Luxemburg ist das Land, in dem die Schulen im Vergleich zu seinen Nachbarländern am längsten geöffnet waren. Hier gab es eine klassische Prüfung mit schriftlichen und mündlichen Prüfungen. In Frankreich wurde fast alles ohne eine echte Prüfung gemacht».

