Remicher Brücke kann jeden Moment geöffnet werden

Die deutsche Bundespolizei wird den Grenzübergang in Remich an der deutsch-luxemburgischen Grenze jeden Moment wieder öffnen. Sie wartet nur auf die offizielle Freigabe aus dem Innenministerium Horst Seehofers. Der Grenzübergang zwischen Perl-Nennig nach Remich ist einer von drei Grenzübergängen, die Deutschland an Saarlands Grenzen zu Frankreich und Luxemburg wieder öffnen will.

«Wir warten nur auf das Go aus dem Innenministerium»

Auf Anfrage von L`essentiel erklärt Karsten Eberhardt, Pressesprecher der Bundespolizei: «Wir warten nur auf das Go aus dem Innenministerium. Aber wann das kommt, kann ich nicht sagen. Das kann heute sein, aber auch erst am Montag.» Mit der Freigabe aus dem Innenministerium würden die Grenzübergänge umgehend geöffnet. Kontrolliert würde aber natürlich weiterhin, erklärt Eberhardt.

Bereits am Freitagmorgen teilte Frank Engel, der CSV Parteipräsident, auf seiner Facebook Seite mit, dass sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans für die Öffnung der Brücke stark gemacht habe. «Die Zusammenarbeit in der Großregion funktioniert noch», freut sich Engel.

Neben der Remicher Brücke sollen auch die Übergänge an der deutsch-französischen Grenze zwischen Kleinblittersdorf und Grosbliederstroff sowie die Brücke der Freundschaft zwischen Kleinblittersdorf und Grosbliederstroff wieder geöffnet werden.

(Michael Aubert/L'essentiel)