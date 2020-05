800 Millionen Euro für Luxemburgs Neustart

Premierminister Xavier Bettel (DP) eröffnete die Pressekonferenz nach der Regierungsrat-Sitzung und war sichtlich erleichtert über die anhaltend guten Zahlen. Die Situation im Land sei «weiter gut». Gleichzeitig kündigte er an, dass mit der Ankündigung weiterer Lockerungen erst nach der nächsten Regierungsrat-Sitzung am kommenden Montag zu rechnen sei. Erst dann könne man abschätzen, welche Auswirkungen die letzten Lockerungen gehabt hätten. «Wir können auch heute nicht sagen, dass wir den Kampf gegen das Virus gewonnen haben. Es ist weiter ein Weg von Solidarität und Verantwortungsbewusstsein», so Bettel.

Heute stehe der Plan für den Neustart des Landes im Vordergrund. Am Mittwochnachmittag würden dazu auch die beiden Vize-Premierminister Dan Kersch (LSAP) und François Bausch (déi gréng), sowie Finanzminister Pierre Gramegna (DP) ab 17.30 Uhr eine ausführliche Pressekonferenz geben. Bettel ließ es sich aber nicht nehmen, den erarbeiteten Neustart-Plan schon mal für die Presse zu skizzieren.

700 bis 800 Millionen Euro als Starthilfe für die Wirtschaft

Mit einem Volumen von 700 bis 800 Millionen Euro soll die Wirtschaft in Luxemburg Starthilfe bekommen, wobei der Fokus auf dem Erhalt von Arbeitsplätzen und der Unterstützung der Betriebe liege. Betriebe sollen monatliche, steuerfreie Direkthilfen erhalten, der Tourismus soll mit Übernachtungsgutscheinen für Grenzgänger gefördert werden. Mieter sollen durch staatliche Anreize für die Vermieter entlastet werden. Leerstände zu vermeiden, sie auch im Interesse der Vermieter, so der Premier.

Darüberhinaus sollen auch Familien mit dem Urlaub aus familiären Gründen, der nun eine legale Basis bekommen soll, unterstützt werden. Außerdem werden die Fristen für Studentenhilfen verlängert. Teil des Neustarts sei auch, von Anfang an den Green Deal in die Anstrengungen zu integrieren, um gleichzeitig auch den Klimaschutz voranzutreiben. Als Beispiel nannte Bettel Unterstützung für Elektromobilität, aber auch Beihilfen für nachhaltige Renovierungen.

Um den Neustart möglichst schnell auf den Weg zu bringen, arbeite die Regierung eng mit der Chamber zusammen, damit das neue Corona-Gesetz noch vor Ende des am 24. Juni auslaufenden État de Crise Realität werden kann.

« Wir hoffen, über den schlimmsten Berg zu sein »

Gesundheitsministerin Paulette Lenert übernahm schließlich und stimmte in den optimistischen Grundtenor ein: «Wir hoffen, über den schlimmsten Berg zu sein.» Sie warb für Verständnis, dass die Regierung in den vergangenen zwei Monaten mit harten Maßnahmen «schnell handeln» musste und oft selbst nicht zu «100 Prozent» sicher war, ob es richtig war. Heute wisse man aber, dass die Zahlen deutlich sinken würden und «wir eine größere Katastrophe verhindern konnten».

Nun sei das Ziel, die Handbremse langsam zu lockern, ohne dass das Virus neuen «Nährboden» bekomme. «Es ist immer noch Verantwortung und Disziplin gefordert. Angst muss aber niemand haben», beruhigte Lenert. Covid-19 sei weniger eine «individuelle, sondern eine kollektive Gefahr». Entsprechend überrasche das Virus die Experten immer noch «Tag für Tag».

Luxemburg versuche auch in den kommenden Monaten genug Krankenhausbetten für eine mögliche zweite Welle bereitzuhalten. Die medizinischen Versorgungszentren in Ettelbrück und Grevenmacher werden aber mangels Nachfrage ab dem 29. Mai schließen, Esch werde voraussichtlich noch bis zum 15. Juni offen bleiben, so Lenert. Das Versorgungszentrum in der Luxexpo werde weiter in Bereitschaft gehalten, um bei Bedarf schnell reagieren zu können.

(dm/L'essentiel)