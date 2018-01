Luxemburger Athleten hoffen auf olympische Erfolge

Mehr als hundert Gäste, darunter hochrangige Athleten und Partner, nahmen an diesem Freitag an der feierlichen Eröffnung des «Luxembourg Institute for High Performance in Sports» (LIHPS) in der Coque teil.

«Ein solches Institut fehlte uns bislang im Land», räumt Sportminister Romain Schneider ein. «Unser Ziel ist es, luxemburgischen Athleten mithilfe besserer sportlicher Betreuung die Chance auf eine Olympiamedaille zu ermöglichen. Im Jahr 2018 wird die Regierung dem LIHPS 600.000 Euro zur Verfügung stellen. Athletische Erfolge sind zudem ein sehr gutes Markenimage für Luxemburg», so der Minister. Neben den Trainingsmöglichkeiten solle vor allem die medizinische, psychologische und wissenschaftliche Betreuung optimiert werden.

Laurent Carnol, der erst kürzlich nach der Teilnahme an mehreren Olympischen Spielen (London 2012, Rio 2016) in den sportlichen Ruhestand getreten ist, begrüßt die Entstehung eines solchen Institutes. «Wir müssen zugeben, dass wir in diesem Bereich dem Rest der Welt hinterherhinken. Ich selbst musste das Land verlassen, um besser betreut zu werden – psychisch sowie physisch. Ich hoffe, dass wir die ersten Auswirkungen des LIPHS bereits bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris messen können. Es gibt noch vieles zu tun, aber wir werden sichtliche Fortschritte machen.»

(FL/L'essentiel)