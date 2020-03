Firma lässt Arbeiter aus Frankreich zu Hause

Bei der Ceratizit-Gruppe in Luxemburg sind 1300 Mitarbeiter damit beschäftigt Hartmetallteile für verschiedene Industriebereiche herzustellen. Kunden der Firma finden sich in der Automobil- und die Raumfahrtindustrie, das Unternehmen beschäftigt zahlreiche Grenzgänger. Nachdem die Region Grand-Est am Mittwoch vom deutschen Robert-Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt wurde, hat man sich bei der Firma zu einer drastischen Maßnahme entschieden: Alle französischen Grenzgänger die aus dieser Region zur Arbeit kommen müssen ab Donnerstag zu Hause bleiben.

Die Maßnahme betreffe «mindestens die Hälfte der Belegschaft», sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber L'essentiel. Das Unternehmen unterhält in Luxemburger drei Standorte in Mamer, Livingen und Niederkorn. «Es ist eine Vorsichtsmaßnahme, in unseren Teams wurden keine Verdachtsfälle gemeldet», fügte der Sprecher hinzu. Einige Mitarbeiter werden von zu Hause aus arbeiten können.

Damit die Produktion weiter laufen kann, hat Ceratizit dagegen mit seinen luxemburgischen, belgischen und deutschen Mitarbeitern kurzfristig eine Vereinbarung getroffen, «um die Produktion über diese 48 Stunden zu sichern».

(Nicolas Chauty/L'essentiel)