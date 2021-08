Mann bei Wasserbillig in der Mosel ertrunken

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr haben Zeugen einen Mann gemeldet, der bei Wasserbillig in die Mosel gesprungen sei und im Wasser treibe, teilt die Police Grand-Ducale am Montagmorgen mit. Die alarmierten Rettungskräfte hätten den 36-Jährigen jedoch nur noch leblos bergen können.

Die genauen Umstände des Vorfalls müssten noch ermittelt werden, so die Polizei. Vor Ort im Einsatz waren laut CGDIS unter anderem ein Rettungswagen, ein Einsatzfahrzeug des Samu, eine psychologische Betreuungsgruppe und die Wasserrettung.

(mei/L'essentiel/dpa)