Echternach taucht in eine Parallelwelt ein

Die Stadt Echternach veranstaltete am Samstag und Sonntag ihre alljährliche Steampunk-Convention. Wie jedes Jahr kamen zahlreiche Menschen in sehenswerten Kostümen, die in der Stadt eine besondere Atmosphäre zu tauchen. Die Anhänger des Steampunk verknüpfen moderne und futuristische Elemente mit dem viktorianischen Zeitalter. Die besten Bilder gibt es in unserer Diashow zu sehen.

(L'essentiel)