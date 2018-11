Auf dem Kirchberg trifft sich die Weltelite der Köche

Die ganze Welt der Kulinarik zu Gast in Luxemburg: Am Freitag wurde in der Luxexpo The Box die internationale Gastronomiemesse «Expogast» feierlich eröffnet. Besucher können sich vor Ort über die neusten Branchentrends informieren – und selbstverständlich exquisite Speisen und Getränke verkosten. Zwischen Samstag und Mittwoch kreuzen zudem Küchenprofis aus 75 Ländern in den Ausstellungshallen auf dem Kirchberg die Kochlöffel.

Die Köche kämpfen in der Luxexpo The Box um den ersten Preis beim «Villeroy & Boch Culinary World Cup». Zur Eröffnung der «Expogast» am Freitag warfen sich die Köche in ihre strahlend weiße Arbeitsuniform und schwenkten die Fahnen ihrer Länder. Dazu gab es Trommelwirbel, Tanzeinlagen und ein Feuerspektakel. Besucher können den Teilnehmern der Koch-WM durch Fenster auf die Finger schauen und nebenher Wein und Crémant verkosten. Bestimmte Menüs der Kochteams werden auch zur Degustierung angeboten.

(Ana Martins/L'essentiel)