Airport knackt Marke von 900.000 Tonnen Fracht

Am Flughafen Findel purzelten 2017 die Rekorde. Nach einem satten Passagierzuwachs hat der Airport nun auch beim Frachtaufkommen eine neue Bestmarke erzielt. Zum ersten Mal in der Geschichte sind mehr als 900.000 Tonnen Fracht durch das Cargo-Terminal transportiert wurden. Insgesamt waren es 938.000 Tonnen – ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Somit ist Luxemburg der sechstgrößte Umschlagplatz für Luftfracht in Europa. Der vorherige Rekord war vor zehn Jahren mit 896.000 Tonnen erzielt worden.

Im Jahr 2017 wurden 31.000 Tonnen pharmazeutische Produkte über den Flughafen Luxemburg befördert, der sich auf diesen Bereich spezialisiert hat. Aber auch Autos, Hubschrauber und Flugzeugtriebwerke sowie Tausende von Tieren, unter anderem Alpakas, Kängurus, Pferde, Schildkröten, Zebras, Bisons, Schweine und Schwäne, wurden durch das Terminal geschleust.

«Cargolux ist nach wie vor die mit Abstand größte Frachtfluggesellschaft am Luxemburger Flughafen, die täglich Waren in alle Welt fliegt», teilt lux-Airport in einer Pressemitteilung mit. Die Verbindung zum Flughafen Zhengzhou in China ist mit bis zu 15 Flügen pro Woche die wichtigste. Qatar Airways bleibt weiterhin an zweiter Stelle, die Zahl der Flüge stieg von 15 auf 27 pro Woche. Atlas Air komplettiert das Podium, vor Silk Way West Airlines und China Airlines.

Der 2017 begonnene Ausbau des Parkplatzes für Cargo-Flugzeuge zur Deckung der steigenden Nachfrage schreitet zügig voran. Die ersten beiden neuen Plätze werden im September 2018 in Betrieb genommen, die beiden anderen Ende Oktober 2018, wodurch sich die Zahl der verfügbaren Plätze von acht auf zwölf erhöht. Der Kostenpunkt für die neue Infrastruktur beträgt 40 Millionen Euro.

