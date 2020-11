Zahl der Führungskräfte hat sich verdoppelt

Die Beschäftigungsstruktur im Großherzogtum ist in weniger als zwanzig Jahren regelrecht auf den Kopf gestellt worden, wie eine am Dienstag veröffentlichte Statec-Studie zeigt. «Das Beschäftigungswachstum hat sich vor allem nach oben und unten polarisiert», so die Studie. Qualifizierte Angestellte (Führungskräfte, Manager, Fachkräfte) machen 46 Prozent der Angestelltenbeschäftigung aus, gegenüber 24 Prozent im Jahr 2002. Gleichzeitig sank der Anteil der gering qualifizierten Angestellten (Verwaltungsangestellte) von 32 Prozent auf 20 Prozent. Geringer qualifizierte Arbeitnehmer bilden hingegen «immer noch eine stabile Basis, vor allem dank des Baugewerbes, das nach wie vor ein wichtiger Arbeitgeber ist», heißt es in der Studie.

Zwischen 2010 und 2018 ist die Zahl der Arbeitsplätze im Land insgesamt um 26 Prozent gestiegen, wobei große Unterschiede bestehen. Die Zahl der Beschäftigten mit einem Hochschulabschluss ist sprunghaft angestiegen (+61 Prozent). «In einigen Sektoren haben mehr als 70 Prozent der Beschäftigten einen höheren Bildungsabschluss», so die Studie. Das trifft vor allem auf wissenschaftliche und technische Berufe, sowie Jobs im Bildungs-, Finanz- und Versicherungssektor zu. Luxemburg hat im Vergleich zu 2010 jetzt doppelt so viele Direktoren und Manager (+105 Prozent), mehr Fachkräfte (+51 Prozent), aber deutlich weniger Verwaltungsangestellte (-17 Prozent) und Arbeiter (-12 Prozent).

Etwas weniger als die Hälfte (45,5 Prozent) der Arbeitsplätze werden von Grenzpendlern besetzt, der Rest verteilt sich fast zu gleichen Teilen auf Ausländer und Luxemburger, die im Großherzogtum leben. Letztere sind «in den hochbezahlten Sektoren» überrepräsentiert, stellt die Studie fest. Sie machen mehr als 90 Prozent der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung und mehr als 75 Prozent im Bildungswesen aus. Auf der anderen Seite arbeiten Grenzgänger verstärkt in Industrie, Handel und Bauwesen.

(jg/L'essentiel)