«Wir sind gewohnt, an Feiertagen zu arbeiten»

Feiern, trinken, böllern – für die meisten besteht Silvester daraus. Dr. Emile Bock, Leiter der Notaufnahme im Hôpital Kirchberg kennt die Kehrseite der Partylaune zum Jahreswechsel: «Der 31.12. zählt für uns zu den Tagen, an denen am meisten zu tun ist», sagt er 44-Jährige im Gespräch mit L'essentiel. Generell seien Feiertage eher ruhig, nur der letzte Tag des Jahres sticht heraus. «Die Leute gehen raus und feiern. Da bekommen wir viele, vor allem junge, Menschen mit Alkoholproblemen rein. Die kommen oft massenweise.»

Feiertage als Arbeitstage:



Auch an Feiertagen gelten die gängigen Arbeitszeiten für Ärzte und Pfleger. Eine normale Schicht sei für den Notarzt zwölf Stunden lang, sagt Bock. Man arbeite also praktisch von 7 bis 19 Uhr und von 19 bis 7 Uhr. Krankenschwestern und Pfleger arbeiten acht bis zehn Stunden in Schichten. Er selbst wird an Silvester die Nachtschicht von 19 bis 7 Uhr übernehmen.

Eine ruhige Nacht ist in der Notaufnahme ohnehin selten, für Silvester stocken Bock und seine Kollegen jedoch noch auf. Es gebe dann einen Extraeinsatz nur für Alkoholisierte. «Betrunkene sind nicht ganz ungefährlich», sagt Bock. Sie könnten in ein Koma fallen, am eigenen Erbrochenen ersticken, manche kämen bereits unterkühlt.

Typische Feiertagsverletzungen

Generell gebe es an Silvester drei «übliche» Verletzungen: Alkoholbedingte, Handverletzungen durch Böller und Verletzungen am Auge – ebenfalls durch Böller. Typische Weihnachtsverletzungen gebe es in dem Sinne nicht, dennoch häuften sich bestimmte Einsätze: nämlich psychiatrische. «Viele Leute fühlen sich gerade an diesen Tagen einsam, suchen Hilfe wegen Depressionen, manche haben Selbstmordgedanken, und andere versuchen sogar, sich umzubringen», erklärt Bock.

Fühlt man sich als Arzt, Pfleger oder Krankenschwester denn nicht einsam an Weihnachten ohne Familie? «Wir sind daran gewöhnt», sagt Bock, im medizinischen Bereich wisse man, dass man an Wochenenden und Feiertagen arbeiten müsse. An Silvester gehe er sogar gerne arbeiten: «Das macht auch Spaß, eben weil so viel los ist. Es ist eine besondere Atmosphäre und wir im Team verstehen uns gut.» Irgendjemand bringe immer etwas zu essen mit, auch wenn nie Zeit sei zum essen. Die meisten Patienten versuchen auch, die gute Stimmung zu halten: «Wir schauen auch, dass die Leute schnell wieder nach Hause zu ihren Liebsten kommen.»

Seit zehn Jahren Einsatz an Silvester

Er selbst hält, sich den 24. Dezember für das Fest mit Frau und Kindern frei: «Wir feiern eben nur einmal und nicht viermal wie andere». Seine Frau ist ebenfalls Ärztin und kennt es auch nicht anders. Seit zehn Jahren arbeitet er an Silvester und den Weihnachtsfeiertage, auch wenn diese Regel seit 2016 alle zwei Jahre unterbrochen wird. «Wir teilen uns den Dienst mit dem Centre Hospitalier de Luxembourg, letztes Jahr war deren Notaufnahme an Silvester besetzt.» Und was haben er und seine Familie an dem ersten freien Silvester seit zehn Jahren gemacht? «Wir waren zuhause, wie andere Leute auch.»

