ADR-​​Hochburg: «Wir sind nicht der Nabel der Welt»

Artikel per Mail weiterempfehlen

4600 Menschen, drei Ortsteile, sieben Tankstellen und die vielleicht größte Kreuzung Luxemburgs – das ist die Gemeinde Frisingen. Der Grenzort zu Frankreich ist auch Feinschmeckern ein Begriff, die sich im Restaurant von Léa Linster Köstlichkeiten auf der Zunge zergehen lassen. Frisingen sticht aber auch auf der politischen Landkarte hervor – und zwar als Hochburg der ADR.

15,4 Prozent hat die rechtskonservative Partei hier bei den Kammerwahlen 2013 erreicht – nirgendwo im Land war die ADR stärker. Bei den Wahlen 2004 und 2009 stimmten sogar mehr als 17 Prozent der Frisinger für die ADR. Warum schlägt das Pendel in der Südgemeinde tendenziell nach rechts aus?

Eine Frisinger Legende

Der Erfolg der ADR in Frisingen hat einen Namen: Gast Gibéryen. Der 68-jährige ADR-Abgeordnete regierte zwischen 1982 und 2005 als Bürgermeister in Frisingen, 2006 wurde er sogar zum Ehrenbürgermeister ernannt. Bis heute genießt der Ex-Gewerkschafter in seiner Heimatgemeinde Legendenstatus. «Gast Gibéryen hat viel für die Gemeinde geleistet», sagt Roger Beissel, seit 2017 (parteiloser) Bürgermeister von Frisingen. «Die Leute wählten weniger das Wahlprogramm der ADR, sondern ihn als Persönlichkeit.»

Gast Gibéryen war zwischen 1982 und 2005 Bürgermeister von Frisingen.

In Aspelt, dem östlichen Teil der Gemeinde, ist die Luxemburger Welt noch in Ordnung. Während im Hauptort Frisingen der Transitverkehr durchdonnert, hört man hier höchstens ein Bächlein gluckern oder den Glockenschlag der Dorfkirche. Neben der Kirche steht das Schloss Aspelt, ein schöner Bau aus dem 16. Jahrhundert, den die Gemeinde 1992 unter Gibéryens Führung für damals 20 Millionen Luxemburger Franken gekauft und schrittweise auf Vordermann gebracht hat.

«ADR steht und fällt mit Gibéryen»

«Es ist auch Gast Gibéryen zu verdanken, dass der dörfliche Charakter von Aspelt erhalten geblieben ist», sagt Réne Raus, Aspelter Urgestein und Präsident der Frisinger «Geschichtsfrënn». Parteipolitik habe in Frisingen nie eine große Rolle gespielt. René Raus meint: «Die ADR steht und fällt mit Gibéryen.» Wie sieht es der Angesprochene selber? «Ich war für viele Frisinger immer das Bindeglied zur Partei», sagt Gibéryen. Er habe von einem «Bürgermeister-Bonus» profitiert, aber ob der 13 Jahre nach seinem Rückzug von der Gemeindespitze noch einmal zieht?

Laut Gibéryen hat Frisingen in den vergangenen 40 Jahren ein «gesundes Wachstum» erlebt. Tatsächlich zählt das frühere Provinznest, das lange Zeit zwischen Minette und Mosel links liegen gelassen wurde, zu den Boom-Gemeinden des Landes. Seit dem Jahr 2000 kamen 1800 Einwohner dazu, darunter viele Luxemburger, die aus anderen Landesteilen nach Frisingen übersiedelten. Dass 65 Prozent der lokalen Bevölkerung die luxemburgische Nationalität haben – eine Seltenheit im multikulturellen Wahlbezirk Süden – begrüßt der Ehrenbürgermeister.

In Aspelt wächst indes die Sorge, dass das Dorfleben zum Erliegen kommt: «Es gibt noch viele aktive Vereine hier. Aber wird das auch so bleiben?», fragt sich René Raus. Laut Bürgermeister Beissel kommen viele Einwohner «nur noch zum Schlafen nach Frisingen». Es sei eine Herausforderung, «die Lebensqualität zu erhalten und den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde zu stärken», meint Michèle Hansen-Houllard, 35, Grundschullehrerin und CSV-Gemeinderätin. Die Schule spiele bei der Integration der Zuzügler, egal welcher Nationalität, eine wichtige Rolle.

René Raus sagt: «Manchmal wünsche ich mir, wir könnten beim Wachstum einen Gang zurückschalten und es ruhiger angehen lassen, sowie die Eifel zum Beispiel. Luxemburg ist schließlich nicht der Nabel der Welt.»

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)